和親在古代一直是維持外交的手段之一，透過讓皇室公主遠嫁他國，換取邊陲地帶的和平，然而追溯歷史，唐朝嫁出去的和親公主中卻大多是「冒牌貨」，最有名的文成公主也只不過是宗室女，難道唐朝歷代皇帝就不怕被藩國首領發現嗎？事實上背後原因很簡單。

根據《搜狐網》報導，自唐太宗李世民時期開始，唐朝的和親公主大多都是侍女或是宗室女，假公主們和親前會被皇帝授予公主封號，以「義女」的身分出嫁，雖說她們並非皇帝的親生女兒，但對外依然能享受和公主一樣的地位和待遇，歷史上最為人所熟知的文成公主就是其一。

至於為何藩國首領對於迎娶假公主沒意見，關鍵在於和親對於雙方都是互利共贏、互相牽制的局面，以唐朝皇帝來說，透過公主和親，不費一兵一卒，就能換來邊陲地帶的和平，可說是一筆划算的交易。

藩國首領方面，一來除了能與中原建立聯盟關係，二來又能從中得到糧草、絲綢和其他珍稀資源，在諸多利益考量下，唐朝派的是不是真公主，並不重要。再者，真公主多半嬌生慣養，而假公主自知身分，言行舉止多半會比較謹慎，這對藩國首領來說，無疑是省了個麻煩。