海洋世界寬廣且神祕，有許多罕為人知的事物。美國一名網友近日分享在沙灘上的新發現，只見她拿起一個深棕色且半透明的「巨型鑽頭」，雖然看起來像玻璃製，實際摸起來卻很軟，PO主透露，這其實是「佛氏虎鯊」的卵，通常母鯊會將其固定在岩縫中，不過仍有一部分會被海浪沖到沙灘上。

@california.shelling Some sharks give birth to live young, and others are oviparous, meaning they lay eggs. California horn sharks mothers lay these corkscrew egg cases. When it comes out, it is very pliable, but hardens over time. Hope this lil guy makes it! 🦈 #shark #sealife #oceanlife #fyp ♬ original sound - California.Shelling

根據《鏡報》報導，美國網友「@california.shelling」經常分享在沙灘上的發現，並教人如何照顧野生動物。近日她在加州某處沙灘上，找到一個深棕色、半透明的「巨型鑽頭」，PO主表示，雖然這個「鑽頭」的質地看起來像玻璃或塑膠，但摸起來其實很軟。

她也曝光了「鑽頭」的真實身分，是佛氏虎鯊（California horn shark）的卵，PO主指出，「有些鯊魚是胎生，會直接生下幼崽，有些鯊魚則是卵生，佛氏虎鯊的母鯊就會生下這些長相奇特的卵。」她還把卵舉起來對著陽光，照出卵中的小胚胎。

PO主進一步解釋，佛氏虎鯊的卵呈螺旋狀，母鯊通常會把卵卡在岩縫中，以保障卵的安全，「但很顯然沒有用，這顆卵還是被沖到沙灘上。」影片最後，PO主也幫忙尋覓一個合適的地點以安置這顆「流浪」的鯊魚卵。

影片曝光後，網友們對於佛氏虎鯊外型奇特的卵都感到驚訝不已，紛紛留言，「我這輩子居然不知道鯊魚卵長什麼樣子？這是一個關鍵的知識點」、「我永遠猜不到那會是某種動物的卵」、「天啊！直到妳拍出了胚胎，我才真的相信這是鯊魚的卵」、「妳手裡拿著一隻鯊魚，真讓人難以置信」。

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