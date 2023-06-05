海洋世界寬廣且神祕，有許多罕為人知的事物。美國一名網友近日分享在沙灘上的新發現，只見她拿起一個深棕色且半透明的「巨型鑽頭」，雖然看起來像玻璃製，實際摸起來卻很軟，PO主透露，這其實是「佛氏虎鯊」的卵，通常母鯊會將其固定在岩縫中，不過仍有一部分會被海浪沖到沙灘上。

根據《鏡報》報導，美國網友「@california.shelling」經常分享在沙灘上的發現，並教人如何照顧野生動物。近日她在加州某處沙灘上，找到一個深棕色、半透明的「巨型鑽頭」，PO主表示，雖然這個「鑽頭」的質地看起來像玻璃或塑膠，但摸起來其實很軟。

她也曝光了「鑽頭」的真實身分，是佛氏虎鯊（California horn shark）的卵，PO主指出，「有些鯊魚是胎生，會直接生下幼崽，有些鯊魚則是卵生，佛氏虎鯊的母鯊就會生下這些長相奇特的卵。」她還把卵舉起來對著陽光，照出卵中的小胚胎。

PO主進一步解釋，佛氏虎鯊的卵呈螺旋狀，母鯊通常會把卵卡在岩縫中，以保障卵的安全，「但很顯然沒有用，這顆卵還是被沖到沙灘上。」影片最後，PO主也幫忙尋覓一個合適的地點以安置這顆「流浪」的鯊魚卵。

影片曝光後，網友們對於佛氏虎鯊外型奇特的卵都感到驚訝不已，紛紛留言，「我這輩子居然不知道鯊魚卵長什麼樣子？這是一個關鍵的知識點」、「我永遠猜不到那會是某種動物的卵」、「天啊！直到妳拍出了胚胎，我才真的相信這是鯊魚的卵」、「妳手裡拿著一隻鯊魚，真讓人難以置信」。