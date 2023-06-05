印度男子34年前外出工作卻神祕失蹤，家人尋找多年未果，直到去年終於無奈放棄希望，到法院申請死亡證明，未料日前男子突然回家了，讓家人們又驚又喜，他透露自己是因為受到女神召喚，才會到女神廟修行，最近因為受女神指引，他才返家和家人團聚。

綜合印度媒體報導，印度男子塞尼（Hanuman Saini）曾在德里一間商店工作，1989年卻突然失蹤，家人和他失去聯絡後，曾積極尋找塞尼卻始終無果，2022年時只好放棄希望，替塞尼舉辦喪禮，並到法院申請死亡證明，豈料前陣子他竟「死而復生」，重新出現在家人面前。

塞尼透露自己當時受到女神的召喚，在身上只剩下20盧比（約新台幣7元）的情況下，獨自搭乘火車，前往位於希馬喬邦（Himachal）的坎格拉女神廟（Kangra Mata Mandir），並在侍奉與禮拜中度過這漫長的34年，直到女神指引他回家，他才終於啟程回到家人身邊。

塞尼回到老家的火車站時，發現一切都變了，而且因為長時間沒有回家，早已忘記回家的路怎麼走，連家人長什麼樣子都不記得了，所幸剛好遇到以前的朋友，在對方帶路之下，終於順利和家人團聚。

家人們看到塞尼「死而復生」，重新出現在大家眼前都又驚又喜，塞尼的大兒子拉姆錢德拉（Ramchandra Saini）興奮表示：「我們都已經放棄了父親還活著的希望，很開心看到他回來。他離家時我和兄弟姊妹年紀都還小，甚至沒有好好看過他，今天我們很高興，因為我們的父親回家了。」