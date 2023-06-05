大陸重慶一名王姓男子身患尿毒症，離婚後獨自扶養一子，沒想到養兒17年卻發現兒子並非親生，讓他猶如晴天霹靂，但他無法割捨對孩子的情感，依舊繼續扶養，沒想到兒子大學畢業後出社會竟選擇不告而別。王男無奈之下，只好將前妻告上法院，要求她支付20多年來為養育孩子所付出的撫養費、學雜費等各項費用，共計人民幣19.9萬餘元（約新台幣86萬元）。

綜合陸媒報導，重慶一名王姓男子與林姓前妻於1991年登記結婚，並於同年產下一子；2002年9月，兩人辦理離婚登記，並約定孩子由王男撫養，不過兩人婚後針對兒子的教育問題多次發生口角，林女數度提及孩子並非王男親生的，他原本以為是前妻的氣話，2008年憤而帶孩子進行親子鑑定，不料兩人確實不是親生父子。

得知鑑定結果的王男猶如晴天霹靂，但考量到無法割捨對孩子的情感，且當時兒子仍是在校學生，毫無經濟來源，因此仍繼續撫養，持續為其提供學費、生活費等一切開支直到大學畢業。不過令王男錯愕的是，孩子出社會後竟選擇不告而別，並與父母斷了聯繫；而此時的王男已身患尿毒症、腎移植術後腎功能衰竭等重病。

王男無奈之下只好將前妻告上法院，要求她退還其撫養孩子期間所支付的醫療費、撫養費、教育費及精神損害賠償等各項費用，共計人民幣19萬餘元（約新台幣83萬元）。最終法院審理認為，林女不僅違背夫妻間的忠誠義務，還隱瞞兒子並非王男親生子女的事實，在離婚後將本應自行承擔的費用和養育責任，轉嫁給沒有血緣關係且不知情的王男身上，因此判決林女應支付王男撫養期間的合理費用及精神損害賠償，共計人民幣19.9萬餘元（約新台幣86萬元）。