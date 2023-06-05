古人相當重視自己的身後事，身為九五至尊的皇帝更不能馬虎，一登基就會立刻選址、建造陵墓。清代的順治、康熙都安葬在河北遵化，雍正卻將陵墓選擇在遠離兩人的易縣，有人認為是因為他獲得皇位的方式不正當，無顏見父親，不過大陸歷史學家毛立平不認同這種說法，並表示一切都是土地有問題。

大陸中國人民大學清史研究所副教授毛立平表示，清代的順治、康熙兩位皇帝過世後都葬在北京以東的河北遵化，世稱「清東陵」，雍正即位後，卻將自己的陵墓選址在北京的西邊，世稱「清西陵」。有人認為雍正之所以將陵墓建在遠離祖父、父親的地方，是因為他「篡位」登基，所以不敢面對父親的亡靈。

不過毛立平不認同這樣的說法，事實上雍正一開始建造陵墓時，也是先考慮在東陵一帶選址，並看中了一塊九鳳朝陽山地，覺得這個地方不但和順治的孝陵、康熙的景陵距離很近，且地理位置、周遭風景都很不錯，結果開始施工後，才發現這裡土質疏鬆，土壤中夾雜著大量的砂石，還很容易滲水，雍正只好放棄這塊地，另尋他處。

最後在易縣泰寧山太平嶼找到了一塊被雍正稱為「乾坤聚秀之處」的寶地，這個地方雍正雖然很滿意，但他也知道還有禮制需要克服，於是他向大臣提問，尋求解決辦法，很快就得到令他滿意的答案。大臣指出，漢唐兩朝的皇帝都葬在陝西，卻各自分布在不同區域，而遵化和易縣同屬環京城核心圈，並無不合禮法之處，雍正才打消疑慮，名正言順地在易縣建造陵寢。

但雍正的做法也替後人留下了一道難題，乾隆即位後，也要開始修建自己的陵墓，但他應該跟隨祖父康熙建在東陵，還是和父親雍正一樣在西陵呢？於是他想出解套辦法「昭穆之制」，從他開始的奇數任皇帝都葬在東陵，偶數任皇帝則葬在西陵，這樣乾隆也能順利地和崇拜的祖父葬在一起。