天氣炎熱，不少人會到野外玩水消暑，不過大陸卻有一名男子因為跳水失敗，導致底下的長竿精準插入體內，造成「爆菊」危機，相關畫面流出後在網路上瘋傳，嚇壞不少網友。

大陸微博近日流出一組照片，畫面中可見，一名男子跳水時，下體不慎被長竿精準插入，後來被廣西消防隊員火速送醫救治，從X光片能明顯看出，異物直接插入男子體內，所幸經醫師緊急手術後，已成功取出長竿。

由於畫面太過嚇人，不少網友看了紛紛留言直呼「看得我菊花一緊」、「菊花不保，插得太準了」、「能保住小命就不錯了，這歪一點都不行」、「看了就好疼」、「野外跳水真的要小心，有人撞到頭就走了」。至於男子術後復原狀況為何，目前仍無法得知。

事實上，過去一名英國男子也曾發生同樣離奇的「爆菊」經驗，當時他從私人軍火庫中取出一枚長約17公分、寬約6公分的57毫米反坦克砲彈，沒想到當他將砲彈放置地面欣賞時，卻不慎滑倒，一屁股跌坐在砲彈上，導致砲彈直接卡進直腸中，隨即被緊急送醫治療。警方獲報後也不敢鬆懈，立即聯絡英國陸軍爆炸物處理小組到現場待命，所幸該枚砲彈沒有爆炸風險，結束一場虛驚。