韓國一名大叔發現有一隻流浪狗總是站在屋外「監視」他們，而且維持長達3個月，原本以為牠看上自家母狗，但讓牠們相處，流浪狗卻一點興趣都沒有，後來才知道，原來是大叔的妻子在狗狗最瘦弱無助的時候給予食物和照顧，才讓牠認定了主人，最後一家人也收養了狗狗。

韓國節目「動物農場」採訪一名大叔，他表示有一隻流浪狗一直待在屋外望向屋內，一動也不動，就像是在監視他們一樣，而且已經維持長達3個月，有一次他靠近觀察，發現這隻流浪狗是公狗，所以懷疑牠是不是看上了他們家飼養的母狗，但大叔帶著愛犬到屋外玩耍、散步，流浪狗卻連看都不看一眼，似乎一點興趣都沒有。

直到某天妻子回家時，流浪狗興奮地跑上去迎接，在她的身邊跳來跳去，大叔才終於知道，原來狗狗一直守在屋外，是因為牠很愛妻子。妻子則透露，和這隻流浪狗第一次相遇是在冬天，所以取名為「冬天」，當時牠非常瘦弱，但丈夫不同意再多養一隻狗，所以妻子只能偷偷餵食，本來以為牠吃完食物就會離開，沒想到卻一直在屋外徘徊。

讓人更不捨的是，冬天深知自己是流浪狗，不但不會踏進屋內一步，就連妻子幫牠在屋外準備了棉被和狗屋，牠也依舊睡在同一棵樹下，大叔看了相當不忍心，夫妻倆討論過後決定收養冬天，並帶牠到獸醫院檢查，所幸身體十分健康，後來在動物專家的幫助下，一步步訓練冬天成為寵物犬，一家人過著幸福的生活。