身為明太祖朱元璋底下的第一謀臣，劉伯溫常被後人拿來與諸葛亮相提並論，民間更有「三分天下諸葛亮，一統江山劉伯溫；前朝軍師諸葛亮，後朝軍師劉伯溫」這樣的說法。不過也因為劉伯溫料事如神，慘遭同僚胡惟庸嫉妒，多次向皇帝進言想將其剷除，就連劉伯溫死後也不放過，最終朱元璋聽信讒言，命人挖墳鋸棺，沒想到劉伯溫生前早就料準此事，因而在棺木中留下6字，讓朱元璋一看羞愧不已。

根據《搜狐網》報導，劉伯溫去世前，曾為自己尋找了一塊墳地，此地風水絕佳，可保子孫後代興旺發達，不過此時胡惟庸卻利用此事大做文章，直言這塊地有「天子之氣」，讓朱元璋相當氣憤，便親自帶人前往劉伯溫墓地挖墳，意圖鋸開棺木一角，釋放「龍氣」，破壞風水。

沒想到一開棺，印入眼簾的竟是「開棺見屍者斬」6個大字，嚇得朱元璋臉色發白，其餘人也隨即跪地求饒。原來劉伯溫早就知道自己死後會遭此劫難，便將《大明律》的第一頁翻開，裡頭顯眼的6個大字，讓朱元璋感到無地自容。

只因為這本《大明律》是得到朱元璋的批准而推行的，內容明訂凡是盜墓或者擅自打開亡者棺木者，都要被處以死刑。待朱元璋回過神後便趕緊下令封棺厚葬，並不准任何人以任何藉口挖掘其墓地，否則滿門抄斬。