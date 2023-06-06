大陸一名男子日前逛湖南長沙的夜市，發現有攤販在賣「爆炒鵝卵石」，只見老闆在鐵盤上炒鵝卵石，放了辣椒、大蒜等調味，卻沒有任何主食，讓人看了非常困惑，而湖北省恩施土家族苗族自治州餐飲協會相關人員透露，這道菜叫做「嗍丟」。

一名男子日前逛長沙揚帆夜市，發現一道神奇的小吃「爆炒鵝卵石」，一份是人民幣16元（約新台幣69元），只見老闆在鐵盤上炒鵝卵石，先是淋上辣油，再放入辣椒、大蒜等辛香料提味，不斷翻攪後就可以出鍋，老闆一邊介紹，指爆炒鵝卵石常被當成下酒菜，吃法是吮吸一下就吐出来。

老闆進一步解釋，鵝卵石吃完不必歸還，「可以帶回去作紀念，也可以繼續炒來吃。」影片在網路上引發討論，不少網友表示「一不小心吞進石頭就要送醫了」、「幹嘛不直接吃辛香料」、「我真的看過有人吃，一次搭計程車時，司機就含著鵝卵石，他說味道並不濃，只是含2顆在嘴裡轉著玩很紓壓」。

根據《澎湃新聞》報導，爆炒鵝卵石是湖北省恩施州的一道地方菜，而恩施州餐飲協會相關負責人也證實，影片中夜市賣的爆炒鵝卵石，確實是當地的一道菜，叫做「嗍丟」，早期當地人會從河裡撈出鵝卵石，洗乾淨後放點調料及油等，「炒了以後用來下酒的，嗍一下就丟一下。」