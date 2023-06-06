泰國網路近日瘋傳一段影片，一隻形似蜈蚣的巨大詭異生物在靠近天花板的牆壁上緩慢爬行，上百對蟲足瘋狂蠕動的景象，讓大家看了都瞬間頭皮發麻，忍不住驚呼：「沒看過這麼長的蜈蚣！」不過現存世界上最大的蜈蚣「祕魯巨人蜈蚣」平均體長只有30公分，影片中的生物則更長，因此不少人懷疑其真實性。

根據泰媒報導，泰國一名網友「@paphatsanat」在TikTok分享一段驚人影片，只見畫面中有一條像是巨型蜈蚣的詭異生物，在靠近天花板的牆壁轉角處緩慢爬行，牠的寬度大約和一根手指差不多，長度將近1公尺，上百對蟲足移動的場景，讓人看了忍不住頭皮發麻，PO主也驚呼：「這輩子沒看過這麼長的蜈蚣！」

影片曝光後，立刻引發網友熱議，截至目前為止，觀看次數已經超過750萬，大家紛紛留言，「可能牠在出生時想要當蜈蚣又想要當蛇，結果最後就變成這樣了」、「蜈蚣變異了嗎？」、「我看過很多很長的蜈蚣，但從來沒見過這麼長的」、「光看影片就起雞皮疙瘩了」；不過也有人質疑影片的真實性，認為可能是刻意後製或拍攝角度問題，才會導致蜈蚣看起來這麼長。

據了解，「祕魯巨人蜈蚣」是現存世界上最大的蜈蚣，平均長度可達30公分，最長紀錄更達38公分；「非洲巨馬陸」則是現存世界上最大的馬陸，長度可達33.5公分。然而不管是蜈蚣還是馬陸，體型最大的品種都沒有達到像影片中不明生物的長度。