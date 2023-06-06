國外一名遊客與朋友到非洲野生動物園旅遊，看到一隻鬣狗追逐野犬群，野犬雖然數量多，但體型比鬣狗小，牠們只能不斷往後退，或許是知道身後草叢有一群獅子在休息，於是引起騷動吸引獅群注意，獅子集體起身把鬣狗嚇壞，野犬群才順利逃過一劫。

根據《Latest Sightings》報導，凱蒂（Katie Gracehall）先前與朋友喬克（Jock SafariLodge）至非洲恩古尼野生動物園（Nguni Africa），當時他們搭乘導覽車尋找獅群，由於獅子一天可睡20小時，白天通常都在陰涼處休息，用以保存能量和消化食物，晚上才會外出打獵，他們觀察休息中的獅群一陣子後便打算離開。

未料迎面卻走來一群非洲野犬（Wild Dog），看到導覽車後馬上掉頭，原來附近出現一隻鬣狗，雖然野犬數量較多，會通過合作狩獵獵物，以超強耐力與敏捷動作聞名，幫助牠們有效捕獵，但野犬的體型小於鬣狗，或許都是新手的關係，牠們並不想與鬣狗「硬碰硬」，於是不斷往後退，走到一處較寬闊的草原區就停了下來。

草原區附近正好是獅群所在處，獅子聽到動靜後馬上起身，跑出來草叢查看，鬣狗發現獅群迅速往回跑，非洲野犬才得以脫身。凱蒂提到，「對於野犬來說，牠們及時發現獅子並馬上逃開，非常的幸運，而鬣狗也看出危險，所以才朝反方向跑去，獅群並沒有心情追逐，於是跑沒多久就停下來了」。