印度一名3歲男童在自家後院玩耍時，意外發現一條蛇，沒想到他竟把蛇抓了起來，當成食物不斷啃咬，直到要吞下肚感到不舒服才放聲大哭，奶奶趕到後院，就看見一條蛇尾巴掛在他嘴邊，嚇得她立刻把蛇拉出來，並帶男童回家洗嘴巴，隨後和父母一起將其送往醫院。

3-year-old chews snake to death in Uttar Pradeshhttps://t.co/FxZKYTDz4d — Argus News (@ArgusNews_in) June 6, 2023

根據《新聞周刊》報導，居住在法路卡巴德（Farrukhabad）一處村莊的3歲男童阿尤什（Ayush），日前獨自在住家後院玩耍，過程中看到一條蛇出沒，因為年紀還太小，不知道蛇的危險性，於是把牠抓起來當成食物啃咬，正準備吞下去時突然感到不舒服，接著就開始放聲大哭。

阿尤什的奶奶聽到聲音，立刻跑到後院查看狀況，沒想到竟看到阿尤什的嘴邊掛著蛇的尾巴，整個人都被嚇壞了，急忙把蛇從他的嘴裡拉出來，並回家裡清洗嘴巴，隨後和阿尤什的父母一起將他送往醫院，為了向醫生完整說明狀況，他們還把死蛇的屍體裝進塑膠袋，一起帶到醫院。幸運的是，阿尤什咬死的是一條無毒蛇，在醫院觀察24小時後，醫生表示他相當健康，沒有任何安全疑慮。

報導指出，印度有近300種蛇類分布在不同區域，其中超過60種擁有劇毒，40種是輕度有毒，180種則是無毒的。根據世界衛生組織的報告，從2000年到2019年，印度發生約120萬件因蛇咬而死亡的事件，其中超過四分之一為15歲以下兒童，並估計印度一年會發生500萬起蛇咬傷事件，且據信有更多未被通報的案例。