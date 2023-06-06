大自然無奇不有！大陸河南一名男子近日在路上看到一隻怪鳥，鳥的全身長滿棕色羽毛，遠看牠的身體更是薄得像一張紙片，長相非常奇特，男子出於好奇上網找答案，發現牠是二級保護動物「黃斑葦鳽」，PO在網路上引發討論。

河南洛陽一名男子走在路上，發現街道中央有一隻像枯枝的怪鳥，牠羽毛為棕色，喙部非常細長，當時牠伸直身體，頭部又向上仰，瞬間薄得像一張紙片，原PO表示，當時鳥站在中央一動也不動，看到他靠近後並沒有嚇跑，反而還盯著他看。

原PO感到非常好奇，拍下鳥的模樣上網找答案，發現牠竟是二級保護動物「黃斑葦鳽」，將鳥的影片分享至網路，許多人表示「從正面看完全找不到頭」、「第一眼以為是隻在馬路上被車壓扁的鳥屍體」，也有人提醒，「非專業人士最好離鳥遠一點，尖嘴鳥伸長脖子時，可能會發動攻擊，有時候比猛禽還危險」。

根據《天津市規劃與自然資源局》報導，黃斑葦鳽俗稱小黃鷺，眼部呈現黃色、圓形瞳孔，雄鳥頭頂和枕部是灰黑色，頭側、頸側則為黃白色，腹和翅覆羽是棕黃色，飛羽和尾羽是黑色，雌鳥頭頂則是栗褐色，頸至胸有淡褐色縱紋，牠們常棲息於富有水邊植物的水域，主要以小魚、蝦、蛙、水生昆蟲等為食。