小孩子的童言童語有時候總讓大人哭笑不得。泰國一名幼稚園老師分享和班上小朋友的互動影片，其中一名5歲男童日前向她求婚，老師以年齡差異太大為由拒絕，未料男童竟認真思考解決方案，表示要讓爺爺代替自己結婚，讓老師嚇得急喊「不行！」逗趣的師生互動讓網友都笑翻了。

根據《泰國世界日報》報導，在碧差汶府一所幼稚園擔任老師的梅塔楠，每次午休前都會和班上小朋友聊天，日前一名5歲男童傑奔自告奮勇要幫老師按摩，梅塔楠也拿出手機記錄他可愛的模樣。

影片中可以看到，傑奔站在老師身後，兩人原本很正常在聊天，他卻突然話鋒一轉，詢問老師有沒有男朋友，更語出驚人表示：「如果沒有的話，等傑奔長大了，老師可以跟傑奔結婚嗎？」梅塔楠覺得童言童語十分可愛，笑著回應：「老師沒有男朋友，也還沒結婚。等傑奔長大以後，老師已經很老了，這樣要怎麼結婚呢？」

求婚被委婉拒絕的傑奔仍未放棄，想了一下又說：「我有爺爺啊！那可以請爺爺代替我跟老師結婚嗎？」梅塔楠聽完嚇一大跳，急忙直呼「不行！」但又因為傑奔異想天開的答案被逗笑。

網友們看到影片也都笑了出來，「小朋友先等等，這件事應該要先問過奶奶吧」、「傑奔和老師都太可愛了」、「我覺得傑奔是認真的」、「爺爺：真是個好孫子」、「我也在排隊跟老師結婚，傑奔，請你爺爺排到後面」、「傑奔，奶奶在你後面，她非常火」。