警察是人民的保母，但也有他們處理不了的事。大陸雲南西雙版納一間派出所近日闖入一條巨蟒，重達20公斤，員警看到後拿出工具捕捉，無奈蛇體型實在太大，看了非常嚇人，只能打電話向消防單位求助，通話過程曝光逗樂一票網友。

根據《人民日報》報導，大陸雲南西雙版納打洛鎮派出所員警上班時，發現一條4公尺巨蟒溜了進來，員警頭一次遇到這麼大的蟒蛇，趕緊拿出道具捕蛇，無奈蟒蛇的體型太驚人，眾人看了都非常害怕，沒人敢正面對決，只好撥打119求助。

消防人員接獲報案後，對方表示有蟒蛇闖入，體型有點大不敢抓，起初還以為是住戶家中出現蛇，之後發現是員警求助後，忍不住笑了出來，隨即派遣專業抓蛇人員解除這場危機。經鑑定後得知，此為二級保護動物網紋蟒，長約4公尺、重20公斤，身體狀況良好，已帶往郊區野放。

警消通話過程曝光，累積377萬觀看次數，不少網友表示「這樣是對的，如果硬著頭皮強行去抓，說不定還要叫救護車」、「確實好大，碰到這種狀況一定要找專業人士，別為了面子自己上」、「萬能的消防員」、「好大一條蛇，怪不得警察叔叔都怕了」、「剛開始以為警察膽小，直到看到這條蛇，手機差點沒拿穩」。