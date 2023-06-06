國外一名男子和朋友到海邊玩水，過程中抓到一隻巨大的珍珠白色水母，卻將其誤認為章魚，男子興奮地徒手把水母抱起，過沒幾秒就慘遭螫傷，手臂開始發癢、劇烈疼痛，他瞬間崩潰跳海，試圖洗去手臂上的毒素。

國外網友近日在論壇《Reddit》分享一段影片，畫面中一名說著土耳其語的男子和朋友到海邊玩水，抓到一隻體型巨大、珍珠白色的水母，只不過他錯將水母認成章魚，站在岩石上興奮大喊：「我抓到章魚了！」並抱起水母，因為頭部太重，他還用一隻手在下方托住，擺出類似抱嬰兒的姿勢。

男子貼心地轉到正面供朋友拍攝，但沒過幾秒，他就覺得手臂發癢，急忙將水母放在地上以便抓癢，之後卻感覺越來越不對勁，急忙踩過岩石跳海，試圖清洗手臂上可能沾染到的毒素，跳進海裡後，男子仍不斷發出慘叫。

影片一出，不少網友對於男子的行為都感到傻眼不已，「把水母誤認成章魚也是很厲害」、「我以為水母會螫人是常識」、「就算是章魚，有些種類的也有毒，總之就是不該隨便觸碰野生生物」。另外也有人認出這隻水母的品種應該為「桶水母」，牠們毒性適中，不會對人類造成生命危險，但仍會引發劇烈疼痛、皮疹、水泡等問題。

皮膚科醫師陳昱璁曾發文指出，如果不幸被水母螫傷，要避免用手觸碰，並先以海水沖洗皮膚，再浸泡40度熱水，可以讓毒素蛋白質變性、減輕毒素，如果皮膚上有殘留可見觸手，就在海水沖洗過後，用鑷子或衣物毛巾等，小心地將其移除。陳昱璁也提醒，用上述方法簡單處理後，仍需盡速就醫。