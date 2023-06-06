古代有些皇帝愛國愛民，無時無刻都掛心政事，有些皇帝則放縱享樂，在歷史上留下不好的名聲。明武宗朱厚照自幼不愛讀書，喜歡四處玩耍，還喜歡找人打架，經常和宮內的宦官、武士比武，甚至在別人的教唆下，向蒙古人宣戰，然而他領兵在戰役中只殺死7名蒙古人，卻下令封賞近萬人。

江西師範大學教授方志遠指出，朱厚照天性愛玩，不喜歡被關在紫禁城內被逼著讀書，反而喜歡往外跑、和人打架，於是他先和宮內的宦官打，但礙於皇帝的地位，大多數時候宦官都會放水，朱厚照又去和武士打，武士也不敢真的使出全力，仍會讓著他。

後來有人教唆朱厚照，跟他說天底下最能打的就是蒙古人，皇帝這麼有本事，就必須去和蒙古人打，因此朱厚照一直很想和蒙古人交手，終於有一次讓他抓住機會，朱厚照親自上戰場，打了一場號稱「最大的仗」。

然而這次戰役中只殺死了7名敵軍，朱厚照還親手格殺了一名蒙古武士，不過荒謬的是，戰事後受到嘉獎的邊軍、京軍竟多達9700多人，明顯不符合比例原則，而且這些士兵被封賞的原因也不是因為他們有功，單純只是因為朱厚照喜歡搗亂。