澳洲一名水下攝影師日前到維多利亞州附近海域潛水，看到一隻河豚游了過來，奇怪的是，牠的尾部掛著一條白色絲帶，看起來飄仙氣，她第一時間驚覺不對勁，懷疑絲帶可能是垃圾，但PO出畫面後，不少人認為，河豚應該是生病了，絲帶可能是寄生蟲。

澳洲一名水下攝影師凱西（Jules Casey）經常在社群平台分享潛水畫面，也很關注水汙染議題，近日她在IG分享浮潛過程，當時她到維多利亞州沿岸潛水，期間看到一隻河豚，牠的尾部掛著一條長絲帶，看起來像是體操選手在揮舞彩帶，畫面非常夢幻。

凱西越看越覺得不對勁，擔心河豚身上掛的是垃圾，但她靠近後卻嚇傻，推測「白絲帶」是河豚的排泄物，她將畫面分享至IG，在網路上引發討論，許多網友笑說，「河豚上完廁所，尾鰭還黏著衛生紙」、「看起來有點美，好像在跳彩帶舞」。

但不少網友表示，這應該是寄生蟲，「我以前曾在有飼養河豚的水族館工作，牠們的排泄物不是這樣，非常有可能是寄生蟲」。凱西事後表示，「很多人認為白絲帶是魚體內寄生蟲引起，但當時我沒有近看，所以無法確定，但那隻河豚確實看起來有些不健康」。