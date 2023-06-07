大陸一對夫妻在香港工作，日前有客戶推薦他們到一間新開的餐廳吃「免費自助餐」，夫妻倆到現場後，還自然地和其他客人點頭打招呼，未料卻發現這其實是餐廳新開幕，老闆請親友和合作廠商吃飯的活動，讓夫妻倆瞬間如坐針氈，2分鐘吃完盤裡的食物，就火速逃離現場。

這名女網友在小紅書發文，表示日前一名客戶告訴她，有一間新開幕的餐廳在辦活動，可以吃「免費自助餐」，推薦夫妻倆也去吃，PO主聽完心動不已，於是拉著丈夫一起到餐廳用餐，結果丈夫剛踏進店裡就覺得有些不對勁，但看PO主已經拿好盤子準備夾菜，就沒有多說什麼，吃了兩口以後才小聲地和她說，這應該是店家開業請親友和合作廠商吃飯的活動。

PO主一聽瞬間如坐針氈，加快嘴上進食的速度，2分鐘後就吃完盤子裡的食物，拉著丈夫火速離開現場。回想起事發經過仍讓PO主覺得尷尬不已，「我們夾菜的時候別人還給我們點頭打招呼，我們也跟著點頭回別人，鬼知道有多丟人啊！」她還透露出門時特意帶了錢包，想說活動如果結束了也沒關係，直接把餐錢付掉，沒想到最後竟是這麼尷尬的場面。

文章一出網友們全都笑翻了，紛紛留言，「別人心裡想，這肯定是老闆貴客我也不認識」、「反正都開始吃了，淡定點慢慢吃」、「怎麼回事？太拿我當外人了，2分鐘不該跑，應該揪我一起吃」、「你那個客戶也真是……」、「老闆肯定很問號，想說這個客人是誰？怎麼不認識？」。