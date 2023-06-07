大陸浙江一名男子3年前與相親對象約在高級餐廳見面，未料女方得知他要請客，竟找來23位親戚蹭飯，一餐吃掉約新台幣8.6萬，男子看到帳單後瞬間傻眼，並決定中途落跑，女方家人事後氣得告上法院，這起荒謬案例近日又被拿出來討論。

綜合陸媒報導，劉姓男子平時工作繁忙，所以沒有時間認識對象，又正值適婚年齡，他便透過相親平台認識一名張姓女子，兩人認識不久就相約見面，為了給女方留下好印象，他特地挑了高級餐廳，並主動提出請客，未料女方現身時竟帶了23位親戚。

張女急忙解釋，家人想看她的對象，所以才會跟了過來，但用餐到一半，劉男發現不對勁，有些親戚竟點了昂貴的菜餚與酒類，他趁空檔查看帳單，發現一頓飯竟吃了人民幣2萬元（約新台幣8.6萬），劉男非常傻眼，於是找藉口離開，事後張女親友發現劉男逃跑，只好摸摸鼻子付錢。

張女覺得自己被欺騙，於是以逃單為由將劉男告上法院，法院認為劉男逃單行為不道德，但並未構成犯罪，只需支付他與張女2千多人民幣的餐費（約新台幣8千元），其餘的則是由張女與親戚承擔，因為這些餐點都不是劉男點的，法院最後還指出，帶23位親友來相親是不合禮儀的行為，也給劉男造成心理與經濟負擔。

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