國外一名女子眼睛不舒服想點眼藥水，卻不小心拿成強力膠，導致左眼被黏住，完全睜不開，讓她嚇得跑到醫院急診求助，雖然醫生試過很多方法卻都沒有用，最後只能以金屬工具強行將眼皮掰開，並連帶影響到視力，因為這次恐怖經歷，女子也提醒其他人，使用眼藥水以前一定要仔細閱讀瓶身文字。

根據《紐約郵報》報導，22歲女子莉德（Lyd）近日半夜因為眼睛不舒服，打算點眼藥水舒緩，卻不小心拿成強力膠，導致她的左眼被黏死，完全睜不開，莉德嚇得急忙到醫院急診求救，醫生先拿了一個可以溶解膠水的藥膏給她擦，但沒有任何幫助，後來乾脆直接用金屬工具，強行把她的眼皮掰開，她才終於重見光明。

而莉德的視力也因此受到影響，從影片中可以看到，她的眼球冒出詭異的黃色汁液與血絲，只能持續使用醫生開立的抗生素眼藥水治療。經過這次慘痛的教訓，莉德提醒大家，在點眼藥水以前，一定要仔細閱讀瓶身上的文字，以免像她一樣用錯東西，導致視力受損或其他更糟糕的狀況。

影片曝光後立刻引發網友熱烈討論，「天啊！我隔著螢幕都能感覺到很痛」、「為什麼強力膠總是會放在眼藥水旁邊？」、「我很驚訝妳還能保留睫毛」、「解鎖新的恐懼」、「我是前眼科員工，這種狀況比想像中更常見，有時候最好的解決辦法就是剪掉睫毛」、「我不久前才看到一個女孩的男友，把她的美甲膠水當成點耳劑」。