國外一名男子在湖邊閒晃時，發現一隻鴨子倒頭栽，整顆頭淹沒在水裡，他趕緊上前查看，發現原來牠的頭被牛蛙含住，雙方僵持許久誰也不讓誰，男子試圖將牠們拉開，經過一番努力後，鴨子順利脫身，而牛蛙則是露出一副傻眼的表情。

臉書粉專《動物梗圖星球》近日分享一段影片，男子在湖面發現一隻鴨子，浮在水上卻沒有頭，仔細一看才發現，牠似乎被水下的生物咬住，先是用水潑但沒有用，於是將鴨子抓上岸，發現咬住牠的竟是一隻超大牛蛙，原PO掐住牛蛙的嘴巴，牠才終於鬆口。

而奄奄一息的鴨子解脫後，毫髮無傷的迅速跑回水裡，表現非常淡定，與上一秒形成強烈對比。影片曝光後，網友紛紛表示「癩蝦蟆想吃天鵝肉翻版」、「青蛙：誰叫你出來插手我的晚餐」，還有人認為，這種狀況會兩敗俱傷，「牛蛙可能誤以為鴨子是小動物，才會進行捕食，但鴨子體型對牠而言太大，最終鴨子會被淹死，牛蛙則是因吞嚥而窒息」。

根據《Roaring Earth》報導，牛蛙是伏擊型捕食者，下顎強而有力，而且胃口非常大，幾乎什麼都吃，例如昆蟲、蠕蟲、小龍蝦、蛇、囓齒動物、鳥類、魚類等，就連其他青蛙也不放過，牠們會先將對方壓倒，再張大嘴吞嚥毫無戒心的獵物，使對方窒息而亡，有些牛蛙還會淹死小型哺乳動物再捕食，但通常不會追逐體型大牠太多的獵物。