國外一名嚮導日前在南非一處野生動物保護區，目擊了母獅、野豹和大象間的精采對決，一隻野豹剛獵捕完黑斑羚，就遭2隻母獅聯手搶食，母獅甚至還想對牠趕盡殺絕，不斷發動攻擊，未料下秒野豹的救星就抵達戰場，一群被騷動打擾的大象發出鳴叫聲表達不滿，母獅見狀立刻嚇得落荒而逃。

YouTube頻道「Latest Sightings」分享一段拍攝於姆普馬蘭加省（Mpumalanga）薩比沙野生動物保護區（Sabi Sand Nature Reserve）的影片，嚮導FJ Mammes當時正在追蹤一隻獵豹，突然無線電傳來消息，稱他們發現了一隻名為「拉文史考特（Ravenscourt）」的雄性野豹，於是FJ Mammes停止追蹤獵豹，轉而朝拉文史考特的所在位置前進，路途中還遇到2隻和他們方向一致的母獅。

當FJ Mammes一行人抵達現場後，剛剛遇到的母獅也出現在眼前，拉文史考特剛獵捕到一隻黑斑羚，打算在樹上享用，結果卻出現「程咬金」，其中一隻母獅也爬上樹，導致獵物掉落至地面，另一隻母獅則在樹下撿漏，把黑斑羚叼走並跑開，然而這場搶食大戰還未結束，樹上的母獅似乎想要趕盡殺絕，對拉文史考特發動攻擊。

不過很快就有救星抵達戰場，一群大象突然從灌木叢中出現，對於打擾到牠們的這場騷動感到不滿，發出巨大的鳴叫聲以示抗議，母獅見狀嚇壞了，急忙下樹離開現場，不過大象群持續追擊母獅，給了拉文史考特逃跑的機會。

「Latest Sightings」指出，大象極具保護欲，希望保護心愛的對象，所以當感受到威脅時，就會利用自己的體型和力量來嚇阻獅子，並發出巨大的鳴叫聲以示警告，而獅子體型較小、力量較弱，就會因為受到驚嚇而倉皇逃跑。