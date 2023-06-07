使用健身器材時要小心，一不注意就可能跌倒受傷。美國伊利諾伊州一名女子日前到健身房運動，期間因鞋帶沒繫緊而摔倒，她緊抓機器旁的扶桿，試圖回到跑步機上，沒想到持續運作的跑帶竟將她「當場脫褲」，她嚇得趕緊鬆手。

根據《每日郵報》報導，居住在伊利諾伊州的26歲艾莉莎（Alyssa Konkel）日前到健身房跑步，當天她穿背心上衣及緊身褲，運動過程中發現鞋帶沒綁好，下一秒就遭絆倒，眼看快摔下跑步機，她趕緊伸手抓住兩側的扶桿，試圖回到跑步機上。

艾莉莎的雙腳剛好靠著跑步機的跑帶，緊身褲跟著往下捲，她慘被當場脫褲，露出臀部與丁字褲，嚇得趕緊鬆手，最後跌坐在地上，急忙將褲子穿好，附近的民眾發現後跑過去查看，所幸艾莉莎並無大礙，她在IG分享這件糗事，直呼真的很尷尬。

艾莉莎回憶說，當時她一直想站起來，卻屢屢失敗，直到臀部露出來才放棄，「我身上有多處受傷，臉、嘴唇、膝蓋和小腿都破皮了，幸好健身房當天人不多，我的糗樣才沒被更多人看見。其實在我10幾歲時，也曾因使用跑步機跌倒，當時是下巴受傷，我現在真的不敢再用跑步機了」。