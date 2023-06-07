結婚是人生最重要的轉捩點之一，大部分的人都希望婚禮能順利進行，但有時總會事與願違。近日一段影片在推特瘋傳，一段新人牽手走過紅毯，新娘臉上洋溢的幸福的笑容，新郎卻始終低頭滑手機，面對新娘質疑的眼神，他也只是露出無奈表情，沒有任何歉意。

My body is here with you, but my mind is outside of town pic.twitter.com/IcC6jh4FWT — Mahuntsu (@Mahuntsu) June 2, 2023

根據《每日郵報》報導，這段影片最初由TikTok帳號「@CynthiaUmunze」發布，只見一對新人牽手走紅毯，沿路接受婚禮賓客的祝福，新娘臉上洋溢著幸福的笑容，不斷和賓客互動、道謝，然而身旁的新郎卻始終低頭盯著手機，似乎正在傳訊息。

當兩人一走出教堂，新娘立刻變臉，轉頭面向新郎，像在抱怨他剛剛的分心，新郎則露出無奈表情，沒有絲毫歉意，無奈之下新娘不再追究，下秒又換上幸福的笑容面對鏡頭，而新郎在扶完新娘下樓梯後，再度抬起左手滑手機。

目前這段影片已經被刪除，但仍有其他網友備份、轉傳到推特上，大家看到新郎誇張的行為都十分傻眼，紛紛留言批評，「他的手機裡到底有什麼東西比他的婚禮還要重要？」、「這應該是人生最難忘的時光之一，新郎卻選擇在新娘開心享受這一刻的時候滑手機」、「這對新人的互動鼓舞了我，最好繼續單身」、「這男的不是被逼著結婚，就是根本不愛這個女人，到底為什麼要結婚？」