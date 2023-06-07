「空城計」是《三國演義》中精采的橋段，諸葛亮憑藉聰明的計謀，化解無兵防守的危機；然而在正史中，諸葛亮根本沒使用過空城計，而是經人杜撰出來的故事，大陸歷史學者則指出，其實使用空城計的另有其人，正是魏王曹操。

空城計內容指出，諸葛亮駐守在漢中陽平時，派魏廷帶主力軍隊向東，自己則留下1萬人守城，司馬懿聽聞消息，率20萬大軍殺了過來，到達後卻發現城門大開，門口還有幾個人在掃地，整座陽平宛如空城，司馬懿懷疑有埋伏，於是退兵。

大陸歷史學者易中天表示，東晉、劉宋時期史學家裴松之所寫的《三國志注》中提到，西晉初年一個名叫郭沖的人，稱諸葛亮有5件沒有被記載在史書上的事蹟，其中一件就是空城計，但裴松之直言此事不可能，因為發生空城計的當下，司馬懿人在宛城，根本無法到街亭迎戰；不過後來元末明初小說家羅貫中作品《三國演義》的空城計橋段，仍使用郭沖的版本改編。

另外易中天也提到，反而是曹操曾對呂布使用「空營計」，當時呂布派上萬兵力進攻，但曹營大部分的兵馬都被派去收割麥草，只剩下不到千人留守，於是曹操就讓他的妻子卞夫人帶女兵加入防守，呂布懷疑有埋伏，只好選擇撤退。隔天再來，曹操早有預備，呂布慘遭曹軍包圍，被追回營寨曹軍才退回。