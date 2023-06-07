為了表達對新人的祝福，大陸不少婚禮都存在「婚鬧」，但有時候鬧過了頭，反而造成反效果。近日一段影片在大陸網路流傳，新郎帶著伴郎團到新娘家迎親時，3名伴娘站在房間門口阻擋，不給紅包就不開門，未料其中一名伴郎直接硬闖，一腳踹飛了門，還波及站在後方的伴娘，整個人痛到倒地不起。

綜合陸媒報導，在大陸某些地區，「擋門要紅包」是迎親時的傳統習俗。從影片中可以看到，有3名伴娘站在房間門口，阻擋門外的新郎和伴郎進來，藉機和他們要紅包，未料竟有一名伴郎太過心急，直接抬腳踹門，整扇門被他拆了下來，還有一名伴娘慘遭殃，連門帶人被踹飛，痛到倒地不起。

坐在床上的新娘先閃避飛過來的門片，隨後低下頭查看伴娘的狀況，另一名伴娘則伸手試圖將她扶起，而闖進房間的伴郎看到眼前的慘狀也瞬間愣住，一時之間不知該如何是好。

事實上這段影片早在2019年就於網路上流傳，最近又被網友翻了出來，大家看完以後都十分同情伴娘的遭遇，「伴娘真是高危工作」、「在新娘家踹門？是來迎親還是來拆房子的啊？」、「伴娘整個人都飛出去，他是用了多大的力氣啊？」、「要個紅包用掉半條命」、「這種低俗的婚鬧就不要再做了吧」、「如果我結婚絕對不搞這種東西」。