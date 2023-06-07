國外一名32歲女子與小9歲男友談姊弟戀，未料近日做了DNA檢測，發現他們竟有血緣關係，男友是她的外甥，當下讓兩人都非常崩潰，目前她腹中還懷有一個孩子，不知道該如何是好，將此事分享至網路，引發熱議。

根據《鏡報》報導，32歲女子近日在網路論壇Reddit訴苦，指她與23歲男友米格爾（Miguel）感情穩定，目前她還懷胎7個月，兩人都沉浸在做父母的喜悅，由於米格爾從小被人領養，一直不知道自己的親生父母，他們便好奇做DNA檢測，想知道自己的血緣。

原PO提到，男友做了DNA檢測後，也開始對自己的親生父母感興趣，其實早在18歲時，他就取得對方的聯繫方式，但都沒有任何動作，於是日前他嘗試尋親，得知生母是一名叫凡妮莎（Vanessa）的39歲女子，而且醫療報告顯示她生產時僅有16歲，原PO當時還很驚訝，正好與她失聯的姊姊同名。

原PO說，姊姊凡妮莎是問題少女，15歲就離家出走，從此與家人斷絕往來，得知男友的生母與姊姊同名後，她感到非常害怕，於是自行做了DNA檢測，發現兩人竟有血緣關係，表示她與自己的外甥談戀愛。

原PO崩潰提到，她和前任生了一個兒子，目前已經2歲，甚至認米格爾為爸爸，她還有7個月身孕，兩人得知此事後，趕緊到醫院做檢查，所幸胎兒並沒有異狀，但她與米格爾的關係卻遇上難關，「我不知該怎麼辦，現在很困惑，但我們依然相愛」。