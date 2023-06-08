美國佛州一名41歲女子先前到當地超商買刮刮樂，幸運中了100萬美元（約新台幣3077萬），當時她到彩券公司領獎時，還與工作人員開玩笑說「我很快會再回來」，未料2個月後，她果真又中了100萬美元，讓她看了也驚呼不可思議。

ORANGE COUNTY, Fla. — Altovise Morris, 41, of Orlando said she still can't believe she won $1 million just two months apart. https://t.co/6w6Gxw9mTH — WFTV Channel 9 (@WFTV) June 6, 2023

根據《太陽報》報導，居住在佛州奧蘭多市（Orlando）的41歲莫里斯（Altovise Morris），去年11月到有賣彩券的超商購買刮刮樂，沒想到竟贏得大獎100萬美元（約新台幣3077萬），當時她興奮的到彩券公司領獎，還向工作人開玩笑說「我很快會再回來」。

沒想到玩笑話竟成真，莫里斯今年1月買了同款刮刮樂，又中了100萬美元大獎，她領獎時表示，自己也不可置信，「第一筆獎金我用於買房子，後來經過商店時，我決定再試試手氣，結果同樣的事情再次發生，我到現在還是不敢相信」。

莫里斯中的那款刮刮樂，贏得100萬大獎的機率為267739分之一，而連續中獎2次的機率更難，機率只有716億分之一，莫里斯兩次都選擇一次性領獎，而賣出中獎彩券的店家也因此兩度獲得獎金2000美元（約新台幣6.1萬）。