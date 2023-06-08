取名是一件大事，將伴隨孩子一生，除了好聽、有寓意以外，也要注意諧音問題，以免造成孩子困擾。大陸東北一名19歲少年日前發文吐槽，他的名字叫作「張帥博」，但幾乎每年的生日蛋糕都會被寫錯成「張師傅」，成長過程中，也有不少人常常叫錯名字，讓他哭笑不得。

根據《九派新聞》報導，大陸東北一名19歲少年在生日時替自己訂了一個生日蛋糕，並備註請店家幫忙寫上「方帥博生日快樂」，未料收到成品時，店家竟錯寫成「方師傅生日快樂」，讓少年哭笑不得，他將蛋糕PO上網並曬出了自己的身分證，無奈地說：「19年名字被寫錯10年。」

方帥博受訪解釋，他從出生到現在19年中，生日蛋糕上的名字就被寫錯10次，不過他對於名字經常被寫錯並不生氣或煩惱，也不會想去糾正蛋糕店，不過他的PO文在網路上爆紅後，店家也看到了，主動向他道歉，表示願意賠償100元人民幣（約新台幣430元），但方帥博覺得只是一件小事，所以沒有接受賠償。

方帥博透露，原本父母想要以五行替他取名，後來又希望他長大後又帥又有知識，於是取了「帥博」這個名字，然而在成長過程中，卻有很多人都會看錯他的名字，因此從小到大被取過很多綽號，但他認為同學和朋友沒有惡意，純粹只是在開玩笑，所以他也沒有太過在意，反而覺得替自己帶來不少有趣的經歷，因此沒有打算改名。