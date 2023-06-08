泰國一名人妻日前打算上廁所，未料一開馬桶蓋就看見一個神祕黑影，雖然當時她還未開燈，看不清黑影的真面目，但仍害怕地跑出廁所求救，最後在救援人員的幫助下，從馬桶抓出一條長達3.6公尺的蟒蛇，並將牠帶往安全區域放生。

Terrifying moment snake catchers pull massive 12ft long python from a toilethttps://t.co/WrBnBVYiew pic.twitter.com/YZ31eDSs9p — The Mirror (@DailyMirror) June 6, 2023

根據《鏡報》報導， 泰國59歲女子蘇維蒙（Suvimon）居住在暖武里府，她習慣用完馬桶後會蓋上馬桶蓋，並在上方放置一瓶廁所清潔劑。本月4日晚間，蘇維蒙正打算上廁所，看見清潔劑仍直立在馬桶蓋上，於是安心地打開馬桶蓋，未料卻看見一個神祕黑影，「我當時還沒開燈，看不清楚裡面是什麼，但我非常害怕，所以立刻跑了出去，關上廁所的門，並打電話給我的丈夫。」

蘇維蒙的65歲丈夫基帝薩克（Kittisak）急忙趕回家，敲了敲又被闔上的馬桶蓋，「我聽到一種奇怪的聲音，肯定是底下有什麼東西在動。」隨後夫妻倆便找來救援人員幫忙，一打開馬桶蓋就看見一條長約12英尺（約3.6公尺）的蟒蛇盤踞在馬桶內，並花了20分鐘才將蟒蛇拖出屋外，裝進袋子裡，再帶到安全區域放生。

回想起這次經歷，蘇維蒙和基帝薩克仍心有餘悸，他們坦言之前雖然看過很多蛇從馬桶中冒出來的事件，「但這條蟒蛇實在太大了，牠的身體佔據了整個馬桶。」同時他們也提醒其他民眾，在使用馬桶前最好先沖水，確認裡面是否藏有蛇或其他有毒生物。