馬來西亞一名12歲男童趁著媽媽不在家，偷偷爬上屋外的鐵圍欄玩耍，結果不小心失足，鐵欄杆硬生生插入他的臀部，導致當場鮮血直流，男童痛到嚎啕大哭，卻不敢輕舉妄動，直到消防員抵達現場後，才將他連人帶欄杆一起送往醫院急救，所幸經過手術後已將欄杆移除，男童也無生命危險。

根據馬來西亞媒體《中國報》報導，馬來西亞一名12歲男童日前趁著媽媽不在家時，偷偷爬上屋外的鐵圍欄玩耍，結果不慎失足，導致長約6吋（約22公分）的欄杆刺入臀部，當場鮮血直流，男童也痛到嚎啕大哭，但因為臀部被欄杆固定住，只能維持同樣的姿勢不敢亂動，附近鄰居見狀立刻通報相關單位求救。

消防人員趕到現場後，耗時20分鐘將欄杆鋸斷，接著連人帶欄杆送往醫院，從曝光的X光照可以看到，有一個箭頭深入男童體內，且插入的位置距離肛門非常近，不確定是否有傷及內臟，所幸經過緊急手術後，已經順利將欄杆取出，男童也沒有生命危險。

無獨有偶，不久前大陸一名男子到野外跳水時，下體不慎被一根長竿插入，造成「爆菊」危機，消防隊員接獲消息後緊急出動，將男子送往醫院治療，經過手術後長竿已被順利移除，但尚不清楚男子後續的復原狀況。