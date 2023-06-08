南非考古團隊在約翰尼斯堡郊區一處位於地下30公尺深的洞穴中，發現一座由原始人「納萊迪人」挖掘的墓穴，年代可追溯到20萬年前，推測是迄今為止最古老的人類墓葬之一。

A species of ancient human with a brain the size of a chimpanzee's may have engraved symbols on cave walls and deliberately buried its dead, raising questions about what it really means to be human. https://t.co/tug8paZIM5 — New Scientist (@newscientist) June 7, 2023

綜合外媒報導，南非考古團隊在約翰尼斯堡郊區「人類搖籃」遺址的升星岩洞（Rising Star Cave）中發掘出數具納萊迪人（Homo naledi）的遺骸化石，包含成人與兒童，這些遺骸以胎兒的姿勢安放在洞穴窪地並被土壤覆蓋，考古團隊指出這處墓穴可能是迄今為止最古老的人類墓葬之一，可以追溯到20萬年前，比已知智人墓葬還要早10萬年。

納萊迪人是一種會爬樹的石器時代原始人，處於猿類和人類的交界處，腦容量比較小，平均身高只有150公分。南非金山大學人類學家伯格（Lee Berger）指出，可以確定這些洞穴是由納萊迪人故意挖出來的，用來埋葬同伴的遺體，「這些證據表明，墓葬這個方式並不限於智人或其他腦容量較大的靈長類生物。」

除了遺骸化石外，考古人員還在附近洞穴的石柱表面，發現呈現幾何圖形的雕刻，包含正方形、梯形、三角形、十字等，考古學家富恩特斯（Agustín Fuentes）表示，儘管目前尚未解開這些符號背後的涵義，但墓葬和符號都暗示納萊迪人能夠從事有意義的行為；伯格則說，這也意味著現代人類在運用符號方面可能並非獨一無二，甚至不是最早的「發明者」，並且這些發現很可能改變現代人對人類進化歷程的原有認知。