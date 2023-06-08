大陸福建一名男子7年前透過相親認識妻子，兩人婚後前往南非工作，懷了第二胎才回大陸生產，未料隨著孩子越長越大，皮膚竟變得黝黑、頭髮捲曲，男子還發現妻子感染愛滋病，驚覺被戴綠帽氣得提告，此案件才因此曝光。

根據《九派新聞》報導，福建省福州市一名丁姓男子2016年透過相親認識陳姓妻子，兩人辦理登記後，就前往南非工作，隔了2年生下大兒子，又在2022年懷上第二胎，同年決定回大陸養胎，順利生下一名女嬰，但隨著女兒越長越大，丁男開始懷疑妻子外遇。

丁男發現女兒皮膚越來越黑，而且頭髮呈現捲曲，與亞洲人的長相不同，之後還得知妻子染上愛滋病，但他身體健康並未感染，懷疑對方出軌，兩人因此爭吵不休，丁男氣得告上法院要求離婚，並索討精神損失賠償，經司法鑑定，確認丁男與女兒沒有血緣關係。

福建省福州市長樂法院近日審理這起案件，陳女承認在南非曾與黑人發生關係並懷孕，產檢時就已發現自己感染愛滋病。經過調解後，兩人都同意離婚，而兒子交給丁男撫養，女兒則是由陳女養育，丁男鑒於前妻身體與經濟狀況，放棄精神損失賠償的訴訟請求。