大多數皇帝都會在妃嬪中挑選合適的對象，讓她坐上皇后之位，掌管後宮大小事宜，然而身為第一位自稱「皇帝」的秦始皇，卻一生都沒有立后，大家都十分好奇背後原因，大陸學者王立群指出，秦始皇不立后主要有4個原因，包含後宮妃嬪太多、怨母情節、熱衷求仙與長生不老，以及眼光太高。

大陸河南大學文學院教授王立群指出，秦始皇不立后主要有4個原因，首先是「多不勝選」，因為秦始皇把六國滅了，並把六國的美女都帶到咸陽城內，再加上秦國後宮原本就有的妃嬪，人數更加可觀，據史料記載多達上萬人，美女太多，自然就難以從中挑選出最適合的皇后人選。

其次是因為秦始皇有很強烈的「怨母情節」，他的母親趙姬私生活混亂，不但和假冒宦官身分的嫪毐私通，兩人還生下2子，秦始皇得知後氣憤不已，先殺嫪毐，再貶母親，後來在大臣的勸戒下，才勉為其難把母親迎回來，不過他也因此大受影響，對於女性產生了各種疑慮和不信任。

再者是因為秦始皇熱衷「求仙」，希望能夠長生不老，既然可以活那麼久，皇后卻不能陪伴自己一輩子，倒不如一開始就不要立后。最後則是因為秦始皇的「眼光太高」，他把自己稱作「朕」，又發明了「皇帝」一詞，還稱後代為二世、三世直至萬世，秦始皇把自己的地位看得這麼高，儘管有再多後宮佳麗，也很少有女人配得上自己。