不少人飼養寵物來陪伴自己，並將其視作家人，但當寵物生病時，醫藥費也相當可觀。美國一名女子花20美元（約新台幣613元）飼養一隻倉鼠，日前愛寵卻生病了，女子帶牠到獸醫院治療，未料竟收到高達1129美元（約新台幣3.4萬）的帳單，讓女子傻眼不已，直呼：「牠最好活超過10年！」

根據《INSIDER》報導，美國德州女子莎拉（Sarah Caceres）花了20美元（約新台幣613元）買了一隻倉鼠回家養，並替牠取名為車樂（Chele），然而最近車樂生病了，莎拉急忙帶愛寵到獸醫院看病，沒想到最後竟收到高達1129美元（約新台幣3.4萬）的報價單。

從報價單上可以看到，最貴的診療項目要587美元（約新台幣1.8萬），另外緊急檢查、治療和診斷的費用分別為184美元（約新台幣5642元）和150美元（約新台幣4600元），一旁親友看到這驚人的價格後，也無奈地搖了搖頭，莎拉則崩潰直呼：「牠最好活超過10年！」

影片曝光後，網友也對天價醫藥費感到驚訝，紛紛留言，「倉鼠照一次X光的費用也太瘋了吧」、「這就是我幫我寵物買保險的原因」、「牠們在寵物店裡可能只值20美元，但一回到家，牠們的價值就比什麼都重要，牠們甚至擁有整棟房子！」、「我帶狗狗掛急診付了1100美元（約新台幣3.3萬），結果2天後牠就過世了」。