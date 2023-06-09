澳洲兩名小學生日前在回家路上，發現樹叢中掛著一個「白色塑膠袋」，起初以為是別人亂丟的垃圾，但仔細看才發現竟是一隻鳥，身體虛弱到無法飛行，動保組織接獲報案前往救援，發現這隻鳥是二級保育類動物「葵花鳳頭鸚鵡」。

根據《The Dodo》報導，澳洲吉斯伯恩（Gisborne）兩名小學生放學回家途中，發現灌木叢裡有一個「塑膠袋」，近看發現是一隻鳥，他們趕緊回家告訴父母，家長隨即通報野生動物救援與康復中心（Wildlife Rescue and Rehab），並帶專業人士前往鳥的所在地。

野生動物救援與康復中心負責人簡恩（Maria Jane）提到，這一隻鳥是「葵花鳳頭鸚鵡（sulphur-crested cockatoo）」，牠看起來昏昏欲睡，沒有力氣飛，只是坐在原地看著經過的人，而野生葵花鳳頭鸚鵡通常都很好鬥，但簡恩靠近時牠完全沒反應，表示狀況真的很差。

簡恩趁葵花鳳頭鸚鵡失去戒心時，將毛巾蓋在牠頭上，放入運輸籠再被帶回康復中心，經過獸醫檢查，發現牠嚴重營養不良，導致身體很虛弱，所幸其他方面都很好，目前他們會持續照顧葵花鳳頭鸚鵡，直到牠恢復健康，之後再考慮何時讓牠回歸大自然。