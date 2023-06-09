挖洞是倉鼠的天性，除了找樂子之外，還可能是在建立巢穴、儲存食物或是躲避天敵等，近日大陸有一位飼主帶著自家倉鼠到花園放風，沒想到倉鼠直接化身挖土機，瘋狂挖洞，甚至消失在土堆內，嚇得飼主緊急找來一把鐵鍬和幫手拚命挖土，沒想到最終倉鼠在意外的地點自行探頭，一臉無辜地模樣，讓飼主看了又好氣又好笑。

大陸微博上近日瘋傳一段影片，畫面中可見，一隻白色小倉鼠被主人帶到花園放風時，看到土堆就興奮地拚命挖洞，還越挖越起勁，一下子便挖出超深的隧道，最後土方甚至直接崩塌。飼主看見倉鼠把自己活埋後，嚇得伸手撥除土堆，擔心搶救不及，還出動鐵鍬直接把土堆挖開，同時又害怕鏟子會誤傷寵物，只好又找來幫手，兩人一起徒手挖土。

直到整個土堆都快挖遍了，才見到倉鼠灰頭土臉的從遠處探出頭來，還一臉疑惑地看向飼主，無辜的模樣彷彿是在說「找我嗎？」讓飼主看了又好氣又好笑，最後決定將牠禁足3天以示懲戒。

影片曝光後網友全笑翻了，紛紛留言直呼「真的笑鼠」、「鼠：我的大別墅呢？」、「上輩子是個挖土機」、「伸出頭那下太可愛了」、「鼠：聽說你到處派人找我？」、「在小小的花園裡面挖呀挖呀挖」。