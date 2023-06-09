泰國一名男子深夜巡視貨櫃時，將隨手拍下的照片傳給主管，沒想到事後卻被告知其中一個貨櫃上，有個面露凶光的詭異男子站在高處往下猛盯，駭人畫面曝光後短短3天就吸引逾160萬觀看次數。

綜合泰媒報導，TikTok帳號「@dy3e0zmockcn」日前上傳一段影片，並表示當時他正在檢視下屬傳來的照片，沒想到其中一張照片竟然拍到一幕詭異景象，放大一看竟是一名身穿T恤、頭髮凌亂的男子，面露凶光站在貨櫃上緊盯著拍攝者。

原PO解釋，一般檢查工作是由4人進行，且只有維修時才會爬上貨櫃，因此不可能是自家員工爬到上面，並坦言自己在看完照片後，即便原本不信鬼神，「但我看了照片後，也困擾到整晚睡不著覺」。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，不少人認為是鬼魂或怨靈，提醒拍攝者幫忙祈禱，並祝福亡魂早早超生，「那個詭影看起來好像鬼娃恰吉」、「我為什麼要在凌晨看這影片，嚇都嚇醒了」；但也有人認為，很可能是員工的惡作劇，或是剛好拍到入內行竊的小偷而已。