馬來西亞一名23歲女子近日控訴長期遭到表哥騷擾，對方屢次傳訊息，要求發生性關係，讓她不堪其擾，拒絕表哥後，對方還要她停止侮辱他，讓女子無奈表示「到底是誰在侮辱誰？」最後選擇直接封鎖對方，眼不見為淨。

根據馬來西亞《中國報》報導，女子近日在社群平台上傳與表哥的微信對話截圖，只見當時對方態度曖昧的約她發生肌膚之親，並且要她不要把他當作是表哥，氣得女子嗆他「有這麼癢嗎？」覺得面子掛不住的表哥反而指責她講話不得體，更坦言「又能怎樣？也要忍也要承受啊」。

女子看表哥慾火難耐，便推薦他去紅燈區，沒想到對方斷然拒絕，還說從來沒嘗試過，也不會有第一次，擺明就是要找女子發洩慾火。接著表哥話鋒一轉，突然向女子道歉，「不該開口問妳，妳別侮辱我了，對不起！」女子當下一頭霧水，反譏「是你侮辱我，還是我侮辱你？」面對表哥再度道歉，女子也說表哥的道歉毫無意義，因為這已經不是對方第一次對她發出這類邀請，「你早在我未成年就提過，問到我現在都23歲了！」

事後女子憤而將表哥封鎖，並指出表哥每次在她發脾氣時就會道歉，「說自己不是個好表哥、有多內疚」之類的話，而自己也總是心軟原諒，沒想到表哥卻一再得寸進尺。如今自己家人也知道此事，唯獨表哥家人還蒙在鼓裡。