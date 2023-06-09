國外一名女網友近日在抖音（TikTok）自曝，男友不僅劈腿，而且對象還是男友媽，儘管影片只短短5秒，但觀看數突破540萬，她更說自己應該要去看身心科，不少網友得知後，都驚呼不可思議，但隨即她就刪掉影片，並未多做回應。

根據《紐約郵報》報導，一名女網友@mingus.mingus日前在抖音分享前一段感情故事，寫下「當我發現被前男友劈腿後，對象竟還是他自己的母親，我是不是應該是看心理醫生，而不是把這件事當作玩笑，還與朋友分享」，但影片近日已被刪除。

不少網友驚呼「達到最強媽寶境界」、「到底怎樣的心態，居然能和媽媽亂倫」、「我把手機拿得更近，反覆看了一遍又一遍，就是為了確保我沒看錯」、「我建議原PO還是去看一下心理醫生，這種事情太詭異了」，紐約郵報試圖聯繫原PO但尚未獲回應。

不過早在2021年11月，原PO就曾分享這段交往經歷，當時她在影片寫下，「他與他的媽媽，還有妹妹發生性關係。」並解釋直到與男友分手，她才知道這件事，當時男友還認為，只要坦承一切就能挽回她，原PO還向網友保證自己所言不假。