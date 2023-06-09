古代封建社會，帝王為了便於統治，會頒布嚴刑律法整頓不良風氣，斬首就是其中之一，而從事處決犯人的職業者就叫劊子手，不過相較於電視劇上經常看見劊子手「刀起頭落」的俐落畫面，根據不同地方的習俗會略有不同，有些劊子手甚至寧可鈍刀砍人，也從來不磨刀。

眾所皆知，所有刀具用久了會變鈍，需要定時打磨，才能確保刀具鋒利如新，專為劊子手設計的「鬼頭刀」同樣如此，不過根據各地風俗不同，有些地區的劊子手寧願多砍幾刀，也沒有磨刀的習慣。根據《搜狐網》報導，這是因為劊子手認為，「砍頭的是刀不是人」，自己僅僅是替天行道的執行者，如果特意在行刑前將鬼頭刀磨得鋒利，等同成了刀的幫凶，會加深自己的罪孽。

再者，古人認為刀下亡魂甚或是冤魂的亡靈會聚集在這把鬼頭刀上，可說是一把晦氣之刀，不只劊子手不願去淌這渾水，磨刀匠更是不敢，就算給他們再多錢，他們也怕沾染了凶器，會因此厄運纏身。

雖然各地區的劊子手對於是否在行刑前磨刀，都有不同的處置方式，但唯一不變的是，身為劊子手因為職業的關係，即便錢賺得多，但幾乎娶不到老婆，除了因為迷信，許多百姓也擔心殺人如麻的他們，哪天一個不高興對自家女眷痛下殺手。