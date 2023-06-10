墨西哥一名女子因為難忘舊情，私下和前任藕斷絲連，沒想到兩人偷偷見面約會的畫面卻被Google街景車拍到，某天朋友還拿著畫面關切，影片分享到網路後更意外爆紅，讓她不得不對外承認和前男友已經復合了。

墨西哥女子寶拉（Paola Muñoz）近日在抖音（TikTok）分享一段影片，並透露自己對外宣稱和前男友已經分手了，其實私底下還是會偷偷和對方見面，但因為兩人不想讓見面的事情曝光，所以會刻意約在離家較遠且人煙稀少的地方，不料卻被Google街景車拍下證據。

寶拉指出，原以為和前男友私下見面的事情隱藏得滴水不漏，沒想到朋友某天突然告訴她，查詢Google地圖時看見她和前男友約會的身影，讓她又好氣又好笑，後來更把畫面PO上網，意外爆紅。

影片曝光後吸引逾170多萬次點閱，不少人也分享曾透過Google Maps抓包伴侶偷吃的故事，紛紛留言打趣笑說「做虧心事別以為只有上帝知道，還有Google也會知道」、「我和前任約會時也曾被Google街景車拍到，現在這是我們關係中唯一存在的照片，其他都刪光了」。