國外一名網友在樹林中發現一棵樹上聚集了無數毛毛蟲，沒想到當他發出聲響時，毛毛蟲也隨即做出跳動反應，猶如聲控玩具，影片曝光後令人看了嘖嘖稱奇。

最近網路上瘋傳一段影片，只見數百隻毛毛蟲攀附在樹幹上，層層疊疊的模樣就像沙威瑪一樣，讓男子好奇地湊上前仔細觀察，沒想到當他出聲對著毛毛蟲打招呼時，毛毛蟲竟然也群起做出反應。

畫面中可見，男子先對毛毛蟲說「哈囉」，而牠們就猶如聲控玩具一樣，每喊一聲，身體尾端就跟著跳動一下，隨著男子發出不同音頻的聲音，毛毛蟲也此起彼落的做出反射動作，超魔性畫面讓他直呼神奇。

影片曝光後網友全看傻了，紛紛留言直呼「聲控毛毛蟲」、「讓人想拿音響在旁邊播放搖滾樂的衝動」、「全部一起翹一定很壯觀」、「感覺很有靈性」、「不管牠嗑了什麼也給我來一點吧」。

事實上這是一種名為Cape lappet moth（Eutricha capensis）的幼蟲，是南非常見的蛾類，幼蟲期顏色鮮艷，以各種非洲植物為食，所以經常可以看見牠們聚集在一起；成年後的飛蛾則大多為褐色。特別的是，這類昆蟲之所以會對人類聲音做出反應，被認為是為了抵禦外敵和干擾的自我防禦機制。