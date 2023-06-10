大部分飼主都知道，如果單獨將毛小孩留在車上，很可能會導致中暑、熱衰竭，甚至因此觸法，國外就有一隻法鬥不慎將自己反鎖在車內，飼主們著急得試著誘導狗狗開門，牠也不理，最後靠著「秘密武器」打翻愛犬的醋桶，牠才爆氣開窗，讓眾人看了又好氣又好笑。

網路上瘋傳一段有趣影片，畫面中可見，當時飼主一家開著休旅車外出，沒想到當大家中途下車休息時，被獨自留在車上的法鬥竟然直將車門鎖住，任憑所有人不斷在車外呼喊和引導牠開窗，狗狗也不為所動。

這時飼主突然靈機一動，利用愛犬討厭她抱其他狗狗的忌妒心，立刻跟旁人借了一隻約克夏，還故意湊近到車窗給愛犬看，果然成功激起愛犬不滿，醋勁大發地在車內一陣狂吠，更火速搖下車窗，向飼主興師問罪。眾人眼見計謀生效，立刻歡聲雷動，飼主也趕緊將手伸進車內開鎖，解除一場虛驚。

影片曝光後網友看了嘖嘖稱奇，紛紛留言直呼「一抱狗狗，窗戶就搖下來了」、「這內心轉折太有戲了」、「汪：妳怎麼可以！」、「忌妒使狗狗面目全非」、「愛吃醋到成精了」。