古代封建社會，女子地位低下，即便身在皇家，「一夫一妻多妾制」的情況再正常不過，甚至經常出現親姊妹共侍一夫的情況，以現代的眼光來看，這無疑是男方佔了便宜，但其實背後大大保障了女方娘家的利益。

根據《搜狐網》報導，媵妾陪嫁的制度在古代貴族之間極為盛行，其中姊妹陪嫁屬於最高規格，其次是同宗姊妹，最後則是侍女陪嫁，目的是讓男方家能多開枝散葉。

以現代角度來看，這種「娶一送一」的制度無疑滿足了男性同時迎娶姊妹花的幻想，但在古代，以政治角度而言，這項陪嫁制度其實是為了女方娘家的利益角度所考慮。

眾所皆知，古代皇家多是政治聯姻，以確保家族利益，姊妹同嫁更容易固寵，相互間也有照應，不至於在關係複雜的後宮中孤立無援。更重要的是背後的政治算計，最終目的都是希望她們能在後宮中掙得一席之地，為家族爭取更多利益；即便正妻發生意外，例如不孕、早逝等，那麼陪嫁中的媵妾就能取代其位置，依然可以保證娘家的利益不受影響。