德國一名50歲男子日前和妻子相偕前往義大利度假，沒想到兩人卻利用毒品及藥物助興，大玩長達24小時的性愛馬拉松，導致男子生殖器「整組壞死」，面臨切除命運。

綜合外媒報導，來自德國的50歲男子上月10日和妻子前往義大利托斯卡納大區（Toscana）的皮亞諾堡（Castel del Piano）度假，期間兩人不僅服用搖頭丸，還在毒品影響下，情緒變得高漲，男子更突發奇想吃了威而鋼壯陽，一連展開24小時的馬拉松式性愛。

不過就在兩人打得火熱之際，男子突然感覺到身體嚴重不適，最終在妻子的陪同下被緊急送往格羅塞托（Grosseto）醫院治療。醫師檢查後發現，男子生殖器因長時間性愛出現擦傷，進而出現敗血性休克，陰莖和部分陰囊感染壞死，只能切除生殖器阻止進一步惡化。

男子術後住進加護病房一周，健康狀況逐漸恢復中，雖然得以保住性命，但無法再勃起，勢必影響日後的性生活。

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