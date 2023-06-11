英國一名24歲女子斬斷一段8年的感情後，因為厭倦戀愛，竟上網徵求「糖爹」，目前她正在與10名糖爹約會，年齡落在30歲到60歲之間，女子透露這些糖爹出手闊綽，每次約會都會主動支付費用，還會出錢「贊助」她出國旅遊，她也直言這些糖爹比以前交往的男友更尊重她。

I'm a sugar baby who's paid by older men to go on date and travel the world https://t.co/nsKidsgMRH pic.twitter.com/KgjpgMrKKd — Daily Mail Online (@MailOnline) June 7, 2023

根據《每日郵報》報導，24歲女子戴維絲（Charlotte Davies）透露，她在看過關於「糖爹（Sugar Daddy）」的紀錄片後，開始對這個職業產生好奇，剛好當時她又與交往長達8年的男友分手，暫時不想再談戀愛，於是從今年1月開始使用交友app認識糖爹，目前有10名糖爹在「贊助」她，這些男性的年齡約落在30歲到60歲之間，每次約會都願意支付數百英鎊（約新台幣3800元以上）。

戴維絲也分享她和糖爹的約會體驗，「他們都是很好的人，而且通常比我年長許多，我曾和一名63歲的男人約會過。」有時糖爹會帶她去購物或到水療中心享受，甚至還會帶她出國，一切費用都由糖爹支付，戴維絲坦言，她很喜歡旅遊卻常常無力負擔費用，「什麼都不用付的感覺真是太棒了！」

戴維絲強調，這些糖爹都十分尊重她，甚至比過去她交往的男友都還要更好，他們也經常稱讚戴維絲，讓她感到更加自信與快樂，「我的出現對他們來說感覺意義重大，就好像為他們的生活增加了很多價值。」不過戴維絲表示，當她有了交往對象，就會立刻停止與糖爹的關係，但目前她仍不想走入新感情，並且正在努力存錢以出國旅遊，還希望未來能夠買下一棟房子。