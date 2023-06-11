英國一名25歲男子路易斯（Louis De Zoysa）被巡邏員警發現攜帶毒品、彈藥而遭到逮捕，沒想到在審訊期間，雙手反銬的他卻趁員警不注意，直接從腋下掏出一把手槍，射殺面前的54歲警察拉塔納（Matiu Ratana），駭人影像近日在網路上瘋傳。
綜合外媒報導，這起殺警事件發生在2020年9月25日深夜，當時路易斯走在倫敦街頭時遭到員警攔查，身上的大麻和7顆子彈被全數搜出，並帶回克羅伊登警局偵訊。
從監視器畫面可見，當時路易斯雙手反銬，坐在拘留室內，他的正前方及左右兩側共站了3名員警，不料當警方要求他起身時，路易斯突然從腋下掏出預藏的手槍，近距離朝前方的員警拉塔納開火，直接擊中他的胸口，對其左肺和心臟造成致命傷。
其餘兩名員警見狀立即衝上壓制，但依舊來不及挽回同袍拉塔納的性命，過程中路易斯還不慎射中自己的頸部，造成腦部損傷，日前開庭時僅能坐輪椅出席。關於槍殺員警事件，路易斯否認自己犯下謀殺罪，而是因為「自閉症崩潰」才會開槍，並非故意行兇。
目前案件尚未做出判決，不過檢方認為路易斯可能是在被捕後、離開警車之前，這段時間拿到槍，因為警方在攔查時並未發現。至於槍枝則是他在網路上合法購買，但因為子彈已經停產，研判是自製彈藥。
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