Here's footage in the #Croydon custody centre as cuffed Louis De Zoysa guns down Sgt Matt Ratana with an antique revolver he bought at an auction. He had been searched but hid the gun under his armpit https://t.co/0sKjHytYDw pic.twitter.com/E6Qw3hcITq — CourtNewsUK (@CourtNewsUK) June 8, 2023

英國一名25歲男子路易斯（Louis De Zoysa）被巡邏員警發現攜帶毒品、彈藥而遭到逮捕，沒想到在審訊期間，雙手反銬的他卻趁員警不注意，直接從腋下掏出一把手槍，射殺面前的54歲警察拉塔納（Matiu Ratana），駭人影像近日在網路上瘋傳。

綜合外媒報導，這起殺警事件發生在2020年9月25日深夜，當時路易斯走在倫敦街頭時遭到員警攔查，身上的大麻和7顆子彈被全數搜出，並帶回克羅伊登警局偵訊。

從監視器畫面可見，當時路易斯雙手反銬，坐在拘留室內，他的正前方及左右兩側共站了3名員警，不料當警方要求他起身時，路易斯突然從腋下掏出預藏的手槍，近距離朝前方的員警拉塔納開火，直接擊中他的胸口，對其左肺和心臟造成致命傷。

其餘兩名員警見狀立即衝上壓制，但依舊來不及挽回同袍拉塔納的性命，過程中路易斯還不慎射中自己的頸部，造成腦部損傷，日前開庭時僅能坐輪椅出席。關於槍殺員警事件，路易斯否認自己犯下謀殺罪，而是因為「自閉症崩潰」才會開槍，並非故意行兇。

目前案件尚未做出判決，不過檢方認為路易斯可能是在被捕後、離開警車之前，這段時間拿到槍，因為警方在攔查時並未發現。至於槍枝則是他在網路上合法購買，但因為子彈已經停產，研判是自製彈藥。

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