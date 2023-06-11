大陸近幾年因為就業不易，開始興起一種名為「全職兒女」的新職業，也就是在家照顧父母，並由父母發放薪水。大陸一名40歲男子原本在上海有一份月薪2萬人民幣（約新台幣8.6萬）的工作，卻選擇辭職返鄉，做個「全職兒子」，每天只需要替父母做三餐、給予陪伴，就能領到「月薪」5500人民幣（約新台幣2.4萬）。

根據《寧波晚報》報導，浙江寧波40歲男子李昊（化名）是家中獨生子，原本在上海工作，月薪高達2萬人民幣（約新台幣8.6萬），然而6年前他的母親張女士生了一場重病，李昊為了照顧母親，斷斷續續請了2個月的假，等到母親痊癒後，李昊回去工作沒多久就辭職了，成為「全職兒子」。

張女士透露，起初她也反對兒子辭職，「他的工作曾經是我的驕傲，但是他的工作壓力太大了，上海生活成本也高，不忍心看到他那麼痛苦，就隨他了。」辭職後李昊也積極尋找新工作，但礙於「競業禁止條款」，導致他在辭職後2年內不得從事相同或類似的工作，時間一久，他找工作的熱情逐漸冷卻下來，乾脆專心當「全職兒子」，不再為求職煩惱。

李昊每天都會替父母做三餐、替家裡大掃除，晚上還會陪父母散步、遛狗，剩下空閒的時間他就拿來看書、投資、運動。張女士和丈夫每月可領退休金1.1萬人民幣（約新台幣4.7萬），每個月他們都會給兒子5500人民幣（約新台幣2.4萬）作為補貼。

李昊因為吃、住都在父母家，每天的花費減少，交完社會保險後還能存下一點錢，讓他不禁感嘆「以前月入2萬在上海當月光族，現在需求和欲望都降低了，反而有了存款。」

張女士則說，除了擔心兒子找不到老婆以外，「我們家的狀況其實還挺讓人羨慕的。」不過她認為單身有單身的幸福，只能選擇接受，並開心表示：「我比大部分獨居老人幸福太多了。」